Армия 06 июля 2023, 13:00 Испытания стратегического ракетоносца Ту-160М начались в России Ростех: госиспытания стратегического ракетоносца Ту-160М начались в России ОАК

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Государственные испытания первого опытного модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М начались. Их проводят разработчики — Министерство обороны России и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК). Об этом сообщила пресс-служба Ростеха.

«Первый опытный модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М, разработанный ПАО „Туполев“ (входит в ПАО „ОАК“ госкорпорации „Ростех“), приступил к выполнению программы государственных совместных испытаний», — указали в сообщении.

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Разработчик проводит испытания вместе с экипажами Минобороны. Известно, что у Ту-160М есть комплекс радиоэлектронной борьбы, современное вооружение, бортовое радиоэлектронное оборудование, которое создали при использовании передовых технологий в сфере приборостроения.

Первый опытный образец самолета разработали в рамках масштабной программы модернизации строевых авиационных комплексов дальней авиации. За нее сейчас отвечает ПАО «Туполев».