Испытания стелс-ракет для Су-57 завершат в 2022 году

Россия завершит испытания ракет класса «воздух — воздух» малой и средней дальности для истребителей Су-57 в 2022 году. Об этом на селекторном совещании в Минобороны заявил глава ведомства Сергей Шойгу, написало РИА «Новости».

По его словам, ракеты выполнены по технологии стелс. Их применение повысит эффективность работы самолетов во время противостояния в воздухе, а также увеличит номенклатуру потенциальных целей, пишет RT.

«Ракеты разработало конструкторское бюро „Вымпел“, входящее в состав корпорации „Тактическое ракетное вооружение“. Они предназначены для как комплекса Су-57, так и для других носителей», — заявил министр обороны.

Шойгу добавил, что уже до конца 2022 года первые серийные партии ракет поставят на вооружение профильным войскам.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что на предприятиях корпорации начался серийный выпуск баллистических ракет «Сармат».