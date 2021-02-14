Испытания системы предупреждения о ракетном ударе завершились в России

Государственные испытания российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) завершились. Об этом рассказал ее генеральный конструктор, гендиректор межгосударственной акционерной корпорации «Вымпел» Сергей Боев.

Такое заявление он сделал эфире телеканала «Звезда».

«В конце декабря 2020 года мы завершили госиспытания системы СПРН в целом и командного пункта в частности», — отметил Боев.

Созданная в России система предупреждения о ракетном нападении занимается обработкой данных траекторий ракет, чтобы предупреждать о ракетном нападении на пункты государственного и военного управления, информацию для системы ПРО Москвы. Кроме того, система анализирует информацию о космических объектах. Первый эшелон СПРН включает в себя группировку спутников единой космической системы, в то время как второй состоит из наземных радиолокационных систем.

Обычно используется радиолокационная станция «Воронеж». Сейчас дежурят сразу семь таких станций, которые расположены в разных субъектах России. Они установлены в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях и Краснодарском, Красноярском и Алтайском краях.

Кроме того, ведутся работы по строительству новой радиолокационной станции, которая будет располагаться в Мурманской области. В 2021 году также должны завершиться работы по строительству в РЛС в Коми.