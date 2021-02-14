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    14 февраля 2021, 13:11

    Испытания системы предупреждения о ракетном ударе завершились в России

    Нина Петлинова

    Государственные испытания российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) завершились. Об этом рассказал ее генеральный конструктор, гендиректор межгосударственной акционерной корпорации «Вымпел» Сергей Боев.

    Испытания системы предупреждения о ракетном ударе завершились в России

    Такое заявление он сделал эфире телеканала «Звезда».

    «В конце декабря 2020 года мы завершили госиспытания системы СПРН в целом и командного пункта в частности», — отметил Боев.

    Созданная в России система предупреждения о ракетном нападении занимается обработкой данных траекторий ракет, чтобы предупреждать о ракетном нападении на пункты государственного и военного управления, информацию для системы ПРО Москвы. Кроме того, система анализирует информацию о космических объектах. Первый эшелон СПРН включает в себя группировку спутников единой космической системы, в то время как второй состоит из наземных радиолокационных систем.

    Обычно используется радиолокационная станция «Воронеж». Сейчас дежурят сразу семь таких станций, которые расположены в разных субъектах России. Они установлены в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях и Краснодарском, Красноярском и Алтайском краях.

    Кроме того, ведутся работы по строительству новой радиолокационной станции, которая будет располагаться в Мурманской области. В 2021 году также должны завершиться работы по строительству в РЛС в Коми.