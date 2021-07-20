Испытания ракетной системы С-500 провели под Астраханью

Военные испытали новейшую зенитную ракетную систему С-500 на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Из нее провели боевые стрельбы по скоростной цели. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

«На полигоне Капустин Яр новейшая зенитная ракетная система С-500 выполнила испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели. По данным средствам объективного контроля цель поражена», — приводит агентство текст сообщения ведомства.

В Министерстве обороны уточнили, что испытания подтвердили тактико-технические характеристики и высокую надежность техники. Когда весь цикл закончится, первые системы С-500 поставят в подмосковное объединение ПВО-ПРО.

В конце мая президент России Владимир Путин заявил, что испытания зенитных ракетных систем С-500 проходят успешно и близятся к завершению. С-500 «Прометей» — это новое поколение ЗРС, в котором применяют принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей.