Испытания плавающего танка «Спрут-СДМ1» провели в Черном море. Видео

В Ростехе испытали легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1» для ВДВ. Техника показала себя надежной на плаву и продемонстрировала высокие водоходные качества при волнении моря до трех баллов.

Экстремальные проверки проводили в акватории Черного моря, в средней полосе России и субтропиках, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«В ходе госиспытаний легкий танк подвергся экстремальным проверкам <…> и прошел их успешно», — подчеркнули в Ростехе. Техника безотказно работала при температуре в пределах +40 градусов. В начале 2021 года ее планируют испытать в условиях низких температур.

Разрабатывали «Спрут-СДМ1» в первую очередь для российских десантников. В Ростехе не исключают, что показанные им возможности заинтересуют и зарубежных заказчиков.

Чтобы начать серийное производство изделий, конструкторская документация на машину должна получить литеру «01». Ее присваивают по результатам госиспытаний. На каждом этапе проверки включают в себя стрельбы в различных условиях.

«Боевая машина способна без подготовки преодолевать водные преграды при волнении моря до трех баллов, вести на плаву стрельбу и легко выходить на неподготовленный берег», — подчеркнули в Ростехе.