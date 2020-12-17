Испытания плавающего танка «Спрут-СДМ1» провели в Черном море. Видео
Экстремальные проверки проводили в акватории Черного моря, в средней полосе России и субтропиках, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
«В ходе госиспытаний легкий танк подвергся экстремальным проверкам <…> и прошел их успешно», — подчеркнули в Ростехе. Техника безотказно работала при температуре в пределах +40 градусов. В начале 2021 года ее планируют испытать в условиях низких температур.
Разрабатывали «Спрут-СДМ1» в первую очередь для российских десантников. В Ростехе не исключают, что показанные им возможности заинтересуют и зарубежных заказчиков.
Чтобы начать серийное производство изделий, конструкторская документация на машину должна получить литеру «01». Ее присваивают по результатам госиспытаний. На каждом этапе проверки включают в себя стрельбы в различных условиях.
«Боевая машина способна без подготовки преодолевать водные преграды при волнении моря до трех баллов, вести на плаву стрельбу и легко выходить на неподготовленный берег», — подчеркнули в Ростехе.