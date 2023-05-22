Армия 22 мая 2023, 08:20 Испытания нового ракетного комплекса продолжили в России КБП: в России продолжились испытания нового ракетного комплекса «Гермес» РИА «Новости»

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Испытания нового многофункционального ракетного комплекса «Гермес» продолжили в России. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе концерна КБП, который входит в Ростех.

«Сейчас ведем испытания комплекса „Гермес“, который предназначен для поражения летательных аппаратов, сооружений и бронетехники. По итогам тестов примем решение о начале поставок», — рассказали в компании.

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В пресс-службе отметили, что работы по модернизации идут с учетом изменения задач и текущей обстановки.

Комплекс «Гермес» способен поражать на расстоянии до 100 километров малоскоростные летательные аппараты, надводные цели, сооружения, бронетехнику и современные танки». В базовой версии ракета имеет осколочно-фугасную боевую часть в 28 килограммов и развивает скорость до 1,3 тысячи метров в секунду.

Кроме того, комплекс можно вмонтировать в автомобильное шасси крупного или среднего тоннажа. К цели снаряд летит благодаря наземным навигационным сигналам, после чего корректирует движение с помощью собственной инерциальной системы.