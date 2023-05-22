22 мая 2023, 08:20
Испытания нового ракетного комплекса продолжили в России
КБП: в России продолжились испытания нового ракетного комплекса «Гермес»
Испытания нового многофункционального ракетного комплекса «Гермес» продолжили в России. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе концерна КБП, который входит в Ростех.
«Сейчас ведем испытания комплекса „Гермес“, который предназначен для поражения летательных аппаратов, сооружений и бронетехники. По итогам тестов примем решение о начале поставок», — рассказали в компании.
Реклама
В пресс-службе отметили, что работы по модернизации идут с учетом изменения задач и текущей обстановки.
Комплекс «Гермес» способен поражать на расстоянии до 100 километров малоскоростные летательные аппараты, надводные цели, сооружения, бронетехнику и современные танки». В базовой версии ракета имеет осколочно-фугасную боевую часть в 28 килограммов и развивает скорость до 1,3 тысячи метров в секунду.
Кроме того, комплекс можно вмонтировать в автомобильное шасси крупного или среднего тоннажа. К цели снаряд летит благодаря наземным навигационным сигналам, после чего корректирует движение с помощью собственной инерциальной системы.
Военные
Россия
Оружие
Реклама
Реклама