Испытания новейшего танка «Прорыв» успешно завершили в России

Российские военные завершили испытания новейшего танка Т-90М «Прорыв». Они признаны успешными. Контракт на поставку опытной партии бронетехники уже подписан.

Официальный представитель концерна «Уралвагонзавод», который разрабатывает Т-90М, рассказал РИА «Новости» о работе над проектом.

«Контракты между „Уралвагонзаводом“ и Минобороны РФ на поставку партий танков Т-90М <…> находятся в стадии выполнения», — отметил он.

Соглашение на поставку партии «Прорывов» в войска заключили на военно-техническом форуме «Армия-2019». В декабре 2019 года в Минобороны заявили, что решение о принятии на вооружение и начале серийной поставки новых танков примут после испытаний.

Т-90М является модификацией Т-90А, которую разработали в рамках ОКР «Прорыв-3». От прежних моделей танк отличается конструкцией башенного модуля. У него многослойное бронирование, боеукладка размещена вне боевого отделения, а калибр пушки 2А82-1М — 125 миллиметров.

Бронетехнику оснастили высокоавтоматизированной системой управления огнем «Калина». Зенитной пулеметной установкой с 12,7-миллиметровым «Кордом МТ» можно управлять дистанционно. От огня противника танк защищен противокумулятивными решетчатыми экранами и комплексом «Реликт». В нем даже установлен кондиционер — для комфорта экипажа.

В 2020 году в России планируют завершить испытания танка «Армата». По их итогам в Минобороны решат, когда боевые машины отправят в воинские части.