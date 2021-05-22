Испытания макетов нового оружия начались в России

В России начали испытывать макеты новейшей высокоточной авиационной ракеты «Монолит». Об этом сообщил исполнительный директор научно-производственного концерна «Техмаш Александр Кочкин.

«Разработка корректируемой ракеты „Монолит“ ведется в инициативном порядке. В настоящее время проводится эскизно-техническое проектирование и стендовые испытания макетов с целью уточнения основных конструктивных и технических характеристик», — передало РИА «Новости» его слова.

Он отметил, что после получения положительных результатов с государственным заказчиком будет прорабатываться вопрос о постановке опытно-конструкторской работы, сроках ее проведения, источниках финансирования. Тем не менее говорить о сроках государственных испытаний «Монолита» пока рано.

Разработчики разгласили далеко не все технические характеристики авиационной ракеты. Но известно, что у «Монолита» калибр 122 миллиметра. Она также будет иметь высокую точность поражения целей. Ракета классифицируется как корректируемая — коррекция производится на конечном участке траектории.