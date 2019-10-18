Испытания бомбардировщиков Су-34 попали на видео

По данным издания, Су-34 сделан на базе Су-27, однако его конструкция претерпела некоторые изменения. В частности, они коснулись кабины пилота — летчики сидят не друг за другом, а рядом. Таким образом, облегчена коммуникация членов экипажа.

Кроме того, увеличены запас топлива и полезная нагрузка. Также улучшены маневренные характеристики за счет схемы «продольный триплан», по которой выполнен бомбардировщик. В войсках его прозвали «утенком» из-за приплюснутой формы носовой части.