Испытания боевых вертолетов «Катран» завершили в России

В России готовятся начать серийное производство морских вертолетов Ка-52К «Катран». Испытания винтокрылых машин завершились. Неустранимых замечаний Минобороны к технике нет.

Генеральный конструктор Национального центра вертолетостроения (НЦВ) «Миль и Камов», Герой России Сергей Михеев рассказал РИА «Новости», что технологию на заводе в Арсеньеве «освоили полностью».

«Нужно только кнопку нажать для начала серийного производства», — сказал он.

Михеев выразил уверенность в том, что созданный вертолет и его дальнейшие модификации будут поставлять в Военно-морской флот РФ.

В настоящее время Ка-52К уже привлекают к испытаниям, когда промышленность сдает новые фрегаты и корветы для ВМФ России. Вертолет сажают на новый корабль и проверяют, как Ка52К на нем работает.

«У каждого корабля своя специфика, конфигурация, аэродинамика, завихрения. Поэтому обязательно проводятся облеты вертолетов», — пояснил специалист.

Вертолет, по его словам, испытывают весь срок эксплуатации из-за смены оборудования и вооружения. Неизменными остаются несущая система и силовая установка.

Боевой вертолет Ка-52К продолжает линейку «морских» вертолетов, в которую входят разработанные АО «Камов» Ка-25, Ка-27, Ка-29 и Ка-31. Все эти модели состоят на вооружении российского флота. Винтокрылая машина способна выполнить множество задач, в том числе патрулирование и огневую поддержку десанта при высадке на берег.