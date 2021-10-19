Испытания автономных ударных роботов прошли в России

Полигонные испытания ударных роботов «Маркер» прошли в России. Устройства действовали без участия человека. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в оборонно-промышленном комплексе.

«Был испытан демонстрационный образец группировки наземных робототехнических комплексов. В группе были задействованы пять робототехнических платформ „Маркер“ — три на колесном шасси и две на гусеничном», — рассказал источник.

Эти роботы самостоятельно решали задачи по распределению целей в группе, выхода на оптимальные огневые позиции, они также реагировали на оперативное изменение боевой обстановки, обменивались целеуказаниями.

Без помощи человека они вели разведку с помощью установленной на их борту аппаратуры и средств технического зрения. В дальнейшем специалисты планируют провести испытания применением вместе с группой роботов беспилотных летательных аппаратов.

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