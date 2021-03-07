Испытание комплекса «Бал» на «беговой дорожке» для ракет показали на видео

Телеканал «Звезда» опубликовал кадры испытания системы наведения ракеты комплекса «Бал» в безэховой камере. Расстояние до цели во время тестирования ракеты в такой камере — пять метров. Это равно 100 километрам в реальности.

«При выходе из контейнера ракета делает горку, затем опускается на маршевую высоту, маневрирует и осуществляет поиск цели», — приводит телеканал слова заместителя генерального конструктора по инновационному развитию корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Станислава Сычева.

Цель ракеты во время испытаний — два излучателя. Они ездят на специальной платформе по вертикальным рельсам, которые двигаются в разные стороны и имитируют постоянное перемещение цели.

Береговой ракетный комплекс «Бал» приняли на вооружение в 2008 году. Он предназначен для контроля территориальных вод и защиты военно-морских баз. Это оружие постоянно совершенствуют и модернизируют.