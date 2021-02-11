Исполнилось 50 лет со дня остановки гонки вооружений на дне морей

Ровно 50 лет назад, 11 февраля 1971, в Москве, Вашингтоне и Лондоне был открыт для подписания «Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах ядерного оружия». Позже он был ратифицирован 94 странами и фактически прекратил возможную гонку вооружений. Об этом напомнил историк флота Константин Стрельбицкий, сообщило ИА Nation News.

Соглашение запрещало размещать ядерное оружие или оружие массового поражения на дне океана за пределами 22 километров (12 морских миль) от побережья. Страны-участницы договора обязаны соблюдать все пункты.

«Этот договор был составлен на опережение. Он запрещал то, что тогда еще фактически не было разработано, а значит, прекратил возможную гонку вооружения в этом направлении, реально сэкономил силы и средства, и показал, что государства мира могут подписывать такие договоры даже в условиях противодействия двух систем», — рассказал Стрельбицкий.

В 1960-е годы ядерное оружие размещали повсюду, даже в нижнем звене сухопутных войск. Однако спустя время в США осознали, что не стоит доверять ядерное оружие младшему офицерскому составу. Поэтому от этой идеи отказались. Тогда же ходили мысли о строительстве на дне океанов пусковых шахт для запуска ракет с ядерными боеголовками.

В итоге государства устранили потенциальную угрозу со дна мирового океана, «одну из беговых дорожек гонки вооружений». Договор по морскому дну нес выгоду обеим главным сторонам — США и СССР, отметил историк.

В последствии договор начали ратифицировать даже те страны, которые не имели выхода к морю. В частности, Афганистан и Лаос. Они решились на этот шаг, потому что в то время разрядка напряженности считалась модной.