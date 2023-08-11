Армия 11 августа 2023, 09:04 Инженеры в зоне СВО переделали ручные гранатометы в минометы Минобороны: ремонтный взвод сделал переходник для стрельбы минами из ручного гранатомета

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Ремонтные взводы в зоне спецоперации занялись не только восстановлением техники и оружия, но и их усовершенствованием. Они создали переходник для ручного гранатомета, благодаря которому военные смогли выпускать мины калибра 82 миллиметра, сообщил Минобороны России заместитель командира ремонтного взвода Назим.

«Вот у нас стартовый заряд от РПГ-7Д. И нам надо было состыковать это с 82-й миной. Эффективно используют наши штурмовики, разведчики в наступательных операциях», — объяснил он.

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Специалисты сделали переходники, чтобы при помощи ручных гранатометов выпускать мины. Их протестировали, передали первые 50 штук военным и решили наладить серийный выпуск.

Еще один переходник сделали для АК-74. Замкомандира рассказал, что сначала разработали чертеж, затем вырезали пробный образец на токарном станке. Теперь военные смогут выпускать гранаты из автомата.

Чаще всего ремонтники, по словам Назима, занимались отладкой колесной техники, но иногда им привозили, например, беспилотники. Один такой дрон-разведчик за три дня восстановили, откалибровали и протестировали. Его привезли с передовой с неисправным механизмом сброса мин. Такой БПЛА эффективен в работе на дальних расстояниях и при любых погодных условиях. Замкомандира заявил, что разведчики проделанной работой довольны.

Для российских военных в зоне спецоперации создали беспилотник «Гастелло». «Известия» сообщили, что этот FPV-дрон разработали по пожеланиям бойцов.