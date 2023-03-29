Армия 29 марта 2023, 08:43 Инженеров ВСУ перебросили на Купянское направление для постройки новых минных заграждений Офицер ЛНР Марочко: на Купянское направление перебросили инженерные подразделения ВСУ Unsplash

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Украинские войска перебросили на Купянское направление дополнительные инженерные подразделения, чтобы доработать укрепленные районы и построить новые минные заграждения вдоль реки Оскол. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил об этом ТАСС.

Подкрепление заметили к югу от Купянска. Инженерные подразделения Вооруженных сил Украины, по его словам, решили работать днем под прикрытием систем противовоздушной обороны.

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«Подразделения сразу приступили к оборудованию минных заграждений вдоль реки Оскол и дооборудованию укрепрайонов», — сказал офицер.

Андрей Марочко сказал, что разведка уже замечала активность саперов ВСУ вдоль реки. Однако они минировали территорию очень медленно из-за нехватки и низкой квалификации своих специалистов.

Диверсионно-разведывательные группы в ЛНР также получили особые маскхалаты, которые сделали их незаметными для тепловизоров. Боец добровольческого подразделения «Сурикаты» с позывным Питон рассказал, что такое обмундирование не помогло боевикам во время вылазок — приборы ночного видения замечали передвижение.