Инженер объяснил значение программно-аппаратных комплексов для армии РФ

Сотрудники военного инновационного технополиса «Эра» в Анапе в сотрудничестве с департаментом информационных систем Минобороны РФ и оборонными предприятиями разработали программно-аппаратный комплекс (ПАК) для изучения и отработки технологий искусственного интеллекта. По словам Назарова, функции устройств заключаются не только в идентификации целей.

Это изделие может быть интегрировано в систему управления, наведения, а также распознавания различных типов существующей и разрабатываемой военной техники. Также комплексы будут применять на командных объектах и на контрольно-пропускных пунктах. Еще устройства позволяют отслеживать передвижение войск противника.

«В частности, комплекс можно установить на беспилотник армейского разведывательного подразделения. Благодаря нашему изделию БПЛА получает возможность идентифицировать и классифицировать наблюдаемые объекты противника», — отметил майор.

Помимо прочего, предусмотрено и гражданское применение. Например, поиск пропавших людей, исследование труднопроходимых территорий и объектов при стихийных бедствиях.