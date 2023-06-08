Армия 08 июня 2023, 15:31 Инженер-конструктор Лезов рассказал, что разработана новая модификация крупнокалиберного пулемета «Корд»

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В России работают над модификацией крупнокалиберного пулемета «Корд», ствол которого будет способен сделать 300 выстрелов без охлаждения. Об этом RT рассказал ведущий инженер-конструктор завода имени Дегтярева Владимир Лезов.

Он отметил, что современная модификация позволяет сделать лишь 100 выстрелов, потом оружие нужно охладить. Если этого не сделать, то последствия будут для точности и назначенного ресурса. Если конструкторы смогут в три раза увеличить количество выпускаемых пуль, это положительно скажется на боевых возможностях.

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«В данный момент в конструкторском центре нашего предприятия работают над очередной модификацией пулемета, которая сможет производить 300 выстрелов в одну очередь (без охлаждения — RT). Планируется, что такой пулемет будет устанавливаться на вертолетные носители и дистанционно управляемые модули», — подчеркнул Владимир Лезов.

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