Инсайдер уточнил сроки поставок «летающего радара» А-100 в ВКС

По данным информагентства, А-100 создан на базе Ил-76МД-90А. Он оснащен специальным радиотехническим оборудованием. С его помощью аппарат способен наращивать радиолокационное поле на заданном направлении.

«Утро.ру» напомнило, что свой первый полет «Премьер» совершил в 2017 году и сообщалось, что он должен был поступить на вооружение в начале этого года. Однако сроки изменились.

«Испытания идут в соответствии с графиком», — заверил инсайдер.