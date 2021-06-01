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    01 июня 2021, 16:12

    Инсайдер: Су-57 будет вести с собой от двух до четырех «Охотников»

    Артур Блянихов

    Инсайдер в авиастроительной отрасли рассказал ТАСС о прорабатывании возможности управления из кабины истребителя Су-57 несколькими ударными беспилотниками «Охотник».

    «Предполагается, что истребитель будет вести с собой от двух до четырех „Охотников“», — цитирует источника ИА Nation News.

    Информагентство не располагает официальным подтверждением этих сведений.

    В Объединенной авиастроительной корпорации обратили внимание на то, что «Охотник» будет поражать воздушные и наземные цели в рамках сетецентрического взаимодействия с Су-57.