Инсайдер: Су-57 будет вести с собой от двух до четырех «Охотников»

Инсайдер в авиастроительной отрасли рассказал ТАСС о прорабатывании возможности управления из кабины истребителя Су-57 несколькими ударными беспилотниками «Охотник».

«Предполагается, что истребитель будет вести с собой от двух до четырех „Охотников“», — цитирует источника ИА Nation News.

Информагентство не располагает официальным подтверждением этих сведений.

В Объединенной авиастроительной корпорации обратили внимание на то, что «Охотник» будет поражать воздушные и наземные цели в рамках сетецентрического взаимодействия с Су-57.