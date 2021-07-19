Иностранцы восхитились видео с новым российским истребителем

Ростех выложил на YouTube видео с новым отечественным военным самолетом, который покажут публике на авиасалоне МАКС-2021. Иностранные пользователи посмотрели ролик и поделились своими эмоциями.

«В первый день Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 Объединенная авиастроительная корпорация покажет принципиально новый военный самолет», — говорится в подписи к видео.

Госкорпорация показала контуры самолета и его приборную панель. Разработали боевую крылатую машину в компании «Сухой». Иностранцы оставили под роликом комментарии, в которых признались, что заинтригованы новинкой.

«Это было очень круто, мне понравилось, не могу дождаться завтра. Удачи, Ростех», — написал Viper 6.

«Поздравляю вас, русские братья. Отличная работа дизайнеров, инженеров и всех, кто в ней участвует. Вы доказываете, что Россия достойна звания первоклассной державы. Привет из Греции», — оценил анонс Atalaclys.

В комментариях также отметились жители Аргентины, Сербии и Вьетнама. Авиасалон МАКС-2021 откроется 20 июля в Жуковском. Попасть туда можно будет только по сертификату о вакцинации или QR-коду.