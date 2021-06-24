Иностранную авиацию обнаружили недалеко от места российских военных учений

В Министерстве обороны сообщили, что в районе учений кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в центральной части океана действовала иностранная боевая авиация. Российские военные использовали аэрозольную маскировку, чтобы помешать иностранцам определить координаты.

«Маскировка мешала иностранным военным определить тип корабля и его точные координаты, что давало дополнительное время для организации работы противовоздушной обороны», — сообщили РИА «Новости» в Министерстве обороны.

В четверг, 24 июня, завершились учения в центральной части Тихого океана в 2,5 тысячи миль юго-восточнее Курил. Они проходили с 7 июня. В учениях приняли участие более 20 кораблей, подлодок и судов обеспечения ТОФ, а также флагман флота ракетный крейсер «Варяг», фрегат «Маршал Шапошников» и корветы «Алдар Цыденжапов», Цыденжапов».

Кроме кораблей, в учениях участвовала авиация Дальние бомбардировщики Ту-22М3 отработали патрулирование и нанесение ударов по авианосной группе условного противника.

Ранее Черноморский флот совместно с Пограничной службой ФСБ России остановил нарушение российской госграницы эсминцем Defender ВМС Великобритании.