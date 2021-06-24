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    24 июня 2021, 08:44

    Иностранную авиацию обнаружили недалеко от места российских военных учений

    Екатерина Шамина

    В Министерстве обороны сообщили, что в районе учений кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в центральной части океана действовала иностранная боевая авиация. Российские военные использовали аэрозольную маскировку, чтобы помешать иностранцам определить координаты.

    Иностранную авиацию обнаружили недалеко от места российских военных учений

    «Маскировка мешала иностранным военным определить тип корабля и его точные координаты, что давало дополнительное время для организации работы противовоздушной обороны», — сообщили РИА «Новости» в Министерстве обороны.

    В четверг, 24 июня, завершились учения в центральной части Тихого океана в 2,5 тысячи миль юго-восточнее Курил. Они проходили с 7 июня. В учениях приняли участие более 20 кораблей, подлодок и судов обеспечения ТОФ, а также флагман флота ракетный крейсер «Варяг», фрегат «Маршал Шапошников» и корветы «Алдар Цыденжапов», Цыденжапов».

    Кроме кораблей, в учениях участвовала авиация Дальние бомбардировщики Ту-22М3 отработали патрулирование и нанесение ударов по авианосной группе условного противника.

    Ранее Черноморский флот совместно с Пограничной службой ФСБ России остановил нарушение российской госграницы эсминцем Defender ВМС Великобритании.