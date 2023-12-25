Армия 25 декабря 2023, 16:15 Иноагентам и иностранцам в России запретили служить по призыву в погранвойсках Путин подписал закон о праве служить по призыву в Погранслужбе ФСБ РИА «Новости»

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Иноагентам, судимым, наркоманам и иностранцам запретили призываться в Пограничную службу ФСБ России. Президент Владимир Путин подписал закон с поправками в отдельные законодательные акты. Документ опубликовали на портале правовой информации.

Президент утвердил порядок, при котором пограничниками не смогут становиться призывники с иностранным гражданством, видом на жительство и другим документом о праве на постоянное проживание за пределами России. Людей, имевших судимости, в том числе погашенные путем амнистии, примирения сторон, деятельным раскаянием или истечением срока давности, тоже не возьмут в погранслужбу. Аналогичный запрет наложили на иноагентов и тех, кто принимал психотропные и наркотические вещества без назначения врача.

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Иноагентам в России уже запретили работать на муниципальной и государственной службе, заниматься творчеством за счет бюджета. Осенью 2023 года Минюст заявил, что из реестра лиц под иностранным влиянием исключили 64 физических и юридических лиц.