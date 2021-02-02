Инновационную систему отбора военных разрабатывают в России

С помощью нейропсихологической диагностики будут определять профессиональную ориентацию военных России. Врачи будут исследовать сердцебиение, движение глаз, активность отделов головного мозга.

Систему создадут в военном технополисе «Эра», сообщил ТАСС со ссылкой на Министерство обороны. Подготовительный этап разработки новых нейропсихологических методов находится на стадии завершения.

«В ходе тестирования военнослужащих разрабатываемый проект будет регистрировать активность отделов головного мозга, мимику, движение глаз, направление взгляда, жесты, дыхание, сердцебиение. Это позволит выделить объективную предрасположенность солдат и офицеров к выполнению определенного вида профессиональной деятельности», — сообщили в министерстве.

Новая диагностика позволит определить стрессоустойчивость военных в критических и экстремальных условиях, в том числе в ходе выполнения спецзадач.

Министерство обороны планирует нейропсихологический комплекс использовать в воинских частях и военкоматах «для эффективного распределения военнослужащих по видам, родам войск, а также должностям с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей».