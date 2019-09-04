Индия заказала российское оружие на $14,5 млрд

Россия получила огромный заказ на поставку военной техники и вооружения. Индия намерена потратить 14,5 миллиарда долларов. Об этом сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.

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«Прошлый год и сегодняшний день (4 сентября — прим. ред.) ознаменовали собой появление огромного по сравнению со всеми остальными годами портфеля заказов на 14,5 миллиарда долларов. Это очень значимая цифра, и, действительно, это прорыв», — передает РИА «Новости» слова главы ФСВТС.

Он отметил, что стороны заключили договор о поставках в 2018 году. Согласно документу, Россия продаст зенитные ракетные системы С-400 и фрегаты проекта 11 356. Кроме того, индийские военные получат «большую партию боеприпасов для военно-воздушных, военно-морских и сухопутных сил».

Также 4 сентября было подписано межправительственное соглашение, которое позволяет производить запчасти для военной российской техники на территории Индии.