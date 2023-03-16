Армия 16 марта 2023, 16:31 Тренажеры боевых машин установят на военных полигонах в России Турчак: военные полигоны в России начнут оснащать новыми мобильными тренажерами Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Первый камень в строительство нового общевойскового полигона заложили 16 марта в Краснодарском крае. В ходе церемонии секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что на действующем полигоне появятся новейшие мобильные тренажерные комплексы, имитирующие боевые машины. Аналогичными системами оснастят и другие полигоны в стране, сообщила пресс-служба партии.

Мероприятие прошло в рамках выездного заседания рабочей группы по вопросам СВО в войсковой части. Турчак отметил, что материально-техническая база полигона развивается в соответствии с боевым опытом, полученным в ходе спецоперации.

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Он уточнил, что новые мобильные тренажеры разработала компания «Логос». Подобными устройствами оснастят и другие полигоны, подчеркнул Турчак.

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«Мы договорились с руководством Министерства обороны, что такими современными тренажерными комплексами будут оснащаться и другие полигоны на территории Российской Федерации», — сказал он.

Рабочая группа по вопросам СВО занимается, помимо прочего, социальной и правовой защитой россиян, принимающих участие в СВО, а также членов их семей. Группу сформовали из представителей обеих палат парламента и всех партий, Минобороны, руководителей общественных организаций, а также ведущих военкоров.