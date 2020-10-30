«Идет бравада США»: эксперт оценил заявление Пентагона о гиперзвуковом оружии России

Военные США давно опасаются российского гиперзвукового оружия. Более того, они уже начали разработку собственных систем, но пока все на уровне опытно-промышленных образцов. Об этом в беседе с «360» заявил начальник сектора проблем региональной безопасности Центра оборонных исследований РИСИ Сергей Ермаков.

Он пояснил, что последние заявления представителя Пентагона, генерала Глена Ванхерка об опасности нового российского вооружения связаны с тем, что сейчас американцы решают, где разворачивать собственные ракеты.

«Это мобилизация союзников перед необходимостью сдерживания России и Китая. Сейчас США планомерно наращивают военный потенциал, делают ставки на перспективные виды вооружений», — заявил эксперт.

Также он не исключил, что этом может быть связано с выборами президента США, до которых осталось меньше недели.

«Это тоже такой сигнал, что Америка при Трампе не потеряла своей мощи, в чем его упрекают демократы», — пояснил Сергей Ермаков.

Эксперт отметил, что новое российское вооружение действительно относится к классу перспективных по своим тактико-техническим характеристикам. Поэтому опасения американцев вполне объяснимы.

При этом Россия заявляет, что она будет использовать это оружие без нарушения международного баланса сил и нарушения мировой стабильности. У США реакция обратная.

«У них есть только опытно промышленные образцы, но уже идет бравада и бряцание оружием», — подытожил Сергей Ермаков.

Накануне глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и Северного командования ВС США (USNORTHCOM) Глен Ванхерк заявил, что старая система ПВО будет бесполезной против гиперзвукового оружия, так как подобные ракеты способны маневрировать. Он подчеркнул, что сейчас Пентагон разрабатывает специальные радары и космические сенсоры, работающие на основе искусственного интеллекта и нейросетей.