18 января 2023, 19:51
Идею обязательной службы в армии для будущих госслужащих призвали тщательно проработать
Клишас: идею о запрете приема на госслужбу для не служивших в армии стоит доработать
Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас призвал внимательно проработать инициативу об идее запрета на госслужбу и участие в выборах тех, кто не служил в Вооруженных силах. Об этом сенатор написал в своем Telegram-канале.
Клишас напомнил, что в российском законодательстве предусмотрено временное ограничение прав граждан на государственную и муниципальную службу.
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Пока неясно, как выдвинутая инициатива будет соответствовать как принципам Конституции, так и позиции Конституционного суда, которые касаются недопущения чрезмерного ограничения прав россиян.
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«Считаю, что инициатива <…> нуждается в тщательной проработке», — отметил сенатор.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее подчеркнул, что наличие военно-учетной специальности и служба в армии должны стать обязательными требованиями для кандидатов на государственную службу.
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