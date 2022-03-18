Эксперт Кнутов рассказал, зачем военные использовали «Искандеры» в ходе спецоперации

Ракеты комплекса «Искандер» имеют систему наведения во время полета. Кроме того, они обеспечивают стопроцентное попадание. Именно поэтому их использовали для уничтожения украинских комплексов «Точка-У». Таким мнением поделился военный эксперт Юрий Кнутов. Об этом сообщил «ВЗГЛЯД».

По мнению специалиста, по своим техническим характеристикам эти комплексы значительно превосходят «Точки-У». Они являются следующим поколением данного вооружения.

«Ракета, выпущенная комплексом „Искандер“, не летит по баллистической траектории, как ракета „Точка-У“, а наводится непосредственно во время полета, и происходит стопроцентное попадание в цель», — отметил специалист.