Российский минометчик Никита спас из-под огня пожилого мужчину под Киевом. О своем подвиге он рассказал телеканалу «Звезда».

По словам Никиты, он помог пожилому мужчине зафиксировать переломанные ноги. В ответ солдат услышал слова благодарности и получил подарок.

«Хлопец, спасибо большое тебе! Бог тебя не забудет», — процитировал мужчину Никита.

Спасенный пожилой мужчина вручил Никите наручные часы. Во время интервью солдат был в них и показал подарок журналисту.

Отмечается, что Павел служит на киевском направлении спецоперации. Руководство регулярно отмечает его успехи. По их словам, за все время Павел допустил только одну ошибку. Ее причиной стали неверные координаты цели удара.

Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Ее целью президент России Владимир Путин назвал уничтожение военных объектов и устранение группировок националистов. Основные действия ведутся на территории Донбасса и в южной части Украины.