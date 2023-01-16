Армия 16 января 2023, 17:09 Характеристики «торпеды Судного дня» раскрыли в России Аналитик Коротченко заявил о невозможности перехвата российской торпеды «Посейдон» Пресс-служба Минобороны

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Российские ядерные торпеды «Посейдон» невозможно перехватить существующими средствами обороны. Об этом «Известиям» сообщил главный редактор журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Коротченко.

«Этот тип вооружения необходим для нанесения ударов по побережью страны, потенциального противника. Аппарат способен полностью разрушить оборонительные объекты, если начнется ядерный конфликт», — сказал он.

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По словам Коротченко, «Посейдон» способен доставить заряд на любое расстояние за счет ядерной энергетической установки, а его глубоководность полностью исключает вероятность перехвата.

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Первый боевой комплект ядерных боеголовок «Посейдон» передали Военно-морскому флоту России 16 января, ими оснастили атомную подводную лодку «Белгород», сообщал ТАСС. Министерство обороны пока что не подтвердило эту информации официально.

Ракеты выполнили по типу подводных дронов, способных создавать огромные зоны радиоактивного загрязнения, вызывать цунами и наносить удары по объектам инфраструктуры.