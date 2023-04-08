Армия 08 апреля 2023, 19:43 Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе Губернатор Севастополя Развожаев: громкие звуки в городе связаны с профилактикой диверсий РИА «Новости»

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В Севастополе 8 апреля проводится профилактическая работа в интересах противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО). Именно поэтому в центре города и слышны «громкие звуки», сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Громкие звуки в центре города — это профилактическая работа в рамках ППДО», — объяснил он.

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В последний раз подобная профилактика проводилась 24 марта. Тогда громкие звуки тоже напугали людей, но Развожаев заявил, что военные проводят в бухте Севастополя профилактическую работу. А обстановка в городе спокойная.

Украинские военные не раз пытались при помощи беспилотников нанести удар по Севастополю, в котором находится главная база Черноморского флота России. Последнюю атаку 22 марта удалось отразить. Три морских украинских дрона направлялись в сторону бухты. Аппараты уничтожили, никто не пострадал. Военные корабли также не получили повреждений.