Губернатор Подмосковья Воробьев рассказал о работе волонтеров в ходе частичной мобилизации | 360°

Армия 06 октября 2022, 08:54 Поделиться Telegram

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Viber Губернатор Подмосковья Воробьев рассказал о работе волонтеров в ходе частичной мобилизации Телеканал «360»

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе визита на сборный пункт мобилизованных в Тверской области рассказал о работе волонтеров, дополнительных выплатах и горячей линии. Встречу главы региона с военнослужащими транслировали в эфире радио Sputnik.

«Что касается продуктов питания, у нас волонтеры очень активно работают, есть порыв, желание участвовать. Мы все выбираем и все привозим, у нас в Подмосковье есть локации (семь-девять), где мы этому уделяем внимание, две из них — за пределами», — сообщил губернатор.

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Воробьев рассказал о горячей линии «122», задача которой — отвечать на актуальные вопросы, касающиеся мобилизации, размещения и другие беспокойства.

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«Линия работает 24/7, справляется, отвечая на вопросы, по дополнительным выплатам и детям — они будут учиться и питаться бесплатно», — отметил губернатор.

Глава региона озвучил, что выплата в 200 тысяч рублей будет обеспечена. Также он пообещал, что для детей защитников отечества не будет очереди в детские сады. Все выплаты будут приходить на карты, писать ничего не нужно, пояснил губернатор.

«Сделаем все, чтобы одержать победу, чтобы не было угроз нашей стране», — подытожил Воробьев.

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