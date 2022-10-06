Губернатор Подмосковья Воробьев рассказал о работе волонтеров в ходе частичной мобилизации | 360°

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Подмосковье
06 октября 2022, 09:25
Первые 40 семей из ветхих домов в Мытищах получили новые квартиры по проекту реновации
Происшествия
06 октября 2022, 09:20
Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Омской области
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Технологии
06 октября 2022, 09:18
WhatsApp 13 лет назад стал инструментом слежки — Павел Дуров
Подмосковье
06 октября 2022, 09:15
Пруд в парке усадьбы Крафта в Королеве расчистили при благоустройстве
Спецоперация
06 октября 2022, 09:13
Минобороны поделилось видео из кабины штурмовиков Су-25 ВКС РФ в зоне СВО
Спецоперация
06 октября 2022, 09:07
Минобороны показало подготовку минометных расчетов из числа мобилизованных
Деньги
06 октября 2022, 09:00
Власти ДНР решили привлечь бизнес созданием свободной экономической зоны
Мир
06 октября 2022, 08:59
Байден неприлично высказался во включенный микрофон
Мир
06 октября 2022, 08:58
Южная Корея решила создать вертолеты-дроны военного назначения