«Все должно соответствовать». Воробьев рассказал, как будут готовить мобилизованных из Подмосковья | 360°

Армия 06 октября 2022, 08:34 Поделиться Telegram

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Viber «Все должно соответствовать». Воробьев рассказал, как будут готовить мобилизованных из Подмосковья Телеканал «360»

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил полигон в Тверской области, где за короткое время подготовили сборный пункт мобилизованных. Глава региона заверил, что у ребят не будет проблем с размещением и военной подготовкой. Встречу губернатора с мобилизованными транслировало радио Sputnik.

Воробьев сообщил, что место для сбора призванных по частичной мобилизации военнослужащих подготовлено в короткие сроки, ребят разместили в училище.

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«Дальше работы будут продолжаться, чтобы на учениях и со всем, что связано с боевой подготовкой, которая продлится определенное время, у ребят здесь не было проблем. Поэтому все должно соответствовать», — заявил губернатор Московской области.

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Глава региона отметил, что ему «очень приятно иметь возможность поговорить, пообщаться» с мобилизованными с разной судьбой и географией.

«Хочу поприветствовать еще раз всех. Сейчас с ребятами пообщались перед ужином. Знаю, что кое-что нужно добавить в рацион, — обязательно сделаем. Ну и на все вопросы, которые сейчас есть у ваших семей, наша задача — максимально дать ответы», — подчеркнул глава региона.

Воробьев пообщался с мобилизованными и ответил на самые животрепещущие вопросы.

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