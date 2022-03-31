Губернатор Брянской области наградил десантников, принимающих участие в спецоперации

Возглавляющий Брянскую область Александр Богомаз встретился с десантниками Тульского соединения ВДВ, которые принимают участие в специальной операции на Украине. Он поблагодарил их за мужество и профессионализм, а также вручил им награды.

«Встреча с вами — это для нас большая честь. Мы, жители героической Брянской области, помним подвиг солдат Великой Отечественной войны. У нас от наших дедов и прадедов привит ген патриотизма, и мы сегодня вами гордимся» — сказал он.

Также вэдэвэшникам передали приветствие и слова благодарности от губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Представитель одной из ветеранских организаций назвал десантников гордостью и элитой России.

«От лица героев земли Брянской хочу поблагодарить вас за успешное выполнение задачи. Вы — гордость и элита нашей станы! Слава ВДВ!» — заявил он.

В ходе мероприятия прошла церемония вручения государственных наград.