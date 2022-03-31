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    31 марта 2022, 14:12

    Губернатор Брянской области наградил десантников, принимающих участие в спецоперации

    Глава Брянской области Богомаз наградил десантников, принимающих участие в спецоперации

    Александр Иванов

    Возглавляющий Брянскую область Александр Богомаз встретился с десантниками Тульского соединения ВДВ, которые принимают участие в специальной операции на Украине. Он поблагодарил их за мужество и профессионализм, а также вручил им награды.

    «Встреча с вами — это для нас большая честь. Мы, жители героической Брянской области, помним подвиг солдат Великой Отечественной войны. У нас от наших дедов и прадедов привит ген патриотизма, и мы сегодня вами гордимся» — сказал он.

    Также вэдэвэшникам передали приветствие и слова благодарности от губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Представитель одной из ветеранских организаций назвал десантников гордостью и элитой России.

    «От лица героев земли Брянской хочу поблагодарить вас за успешное выполнение задачи. Вы — гордость и элита нашей станы! Слава ВДВ!» — заявил он.

    В ходе мероприятия прошла церемония вручения государственных наград.