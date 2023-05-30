Армия 30 мая 2023, 09:57 Группа украинских военных дезертировала на Краснолиманском направлении Офицер Марочко: ВСУ самовольно оставили позиции на Краснолиманском направлении Официальный сайт президента Украины

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После атаки Вооруженных сил России военнослужащие противника на Краснолиманском направлении бросили свои позиции. Украинскому командованию пришлось прислать дополнительные силы и начать розыск дезертиров, сообщил РИА «Новости» подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины самовольно оставили свои позиции после того, как российская армия нанесла удары в районе Макеевки и Невского. Андрей Марочко сказал, что узнав об этом, украинское командование перебросило на Краснолиманское направление дополнительные силы.

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«Исходя из радиоперехватов украинским командованием, объявлен поиск сбежавших численностью до взвода», — сказал офицер.

Группировка войск «Центр» атаковала позиции ВСУ у Невского, Макеевки, Червоная Диброва ЛНР и Северска ДНР 26 апреля. В тот день боевые потери украинской армии на Краснолиманском направлении составили до 65 человек.