Армия 19 апреля 2023, 19:53 Громкие звуки в Севастополе объяснили учениями по обороне Севастопольской бухты Губернатор Севастополя Развожаев: громкие звуки в городе связаны с учениями флота РИА «Новости»

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал не бояться громких звуков, которые могут быть слышны в центре города. Они связаны с учениями флота, которые проходят в Севастопольской бухте. Об этом глава города сообщил в своем Telegram-канале.

«Если слышите громкие звуки в центре, то это флот проводит учения по обороне рейда Севастопольской бухты», — написал Развожаев.

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В городе все спокойно, уверил он.

Ранее, 8 апреля, в Севастополе проводили профилактическую работу по противоподводно-диверсионному обеспечению. Местные жители также сообщали о громких пугающих звуках.

Учения и профилактические работы в этом крымском городе проходят регулярно. В марте было несколько таких мероприятий. В середине месяца там прошли стрельбы на полигонах, стреляли в том числе из гранатометов. Также велись работы, связанные с профилактикой диверсий.