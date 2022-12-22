Армия 22 декабря 2022, 17:17 Грамотную работу подразделений ВС России назвали залогом безопасности ЗАЭС Глава Генштаба Герасимов: грамотные действия российских войск хранят ЗАЭС в безопасности РИА «Новости»

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Подразделения Вооруженных сил России грамотно и эффективно действуют по прикрытию Запорожской атомной электростанции. Они сохраняют ЗАЭС в безопасности, заявил на брифинге начальник Генштаба ВС РФ, замминистра обороны Валерий Герасимов.

Он напомнил, как летом представители киевского режима прибегли к тактике ядерного терроризма. Украина открыто угрожала Европе катастрофой на атомном объекте. До сих пор почти каждый день ведутся обстрелы Запорожской АЭС.

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«И только благодаря грамотным и эффективным действиям подразделений наших вооруженных сил по прикрытию АЭС удается сохранять в безопасности данный ядерный объект», — сказал Герасимов.

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В четверг, 22 декабря, глава Росатома Алексей Лихачев и гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провели консультации в Москве. В ходе встречи они обсудили подготовку проекта декларации о создании безопасной зоны у ЗАЭС.

Гросси отметил, что зона безопасности вокруг атомной электростанции нужна исключительно для предотвращения ядерной аварии.