Армия 25 ноября 2022, 00:08 Графики поставок вооружения в войска утвердили в России Глава Минпромторга Мантуров заявил об утверждении графиков поставок вооружения в войска РИА «Новости»

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Графики поставок вооружения в российские войска составили на 2023 год. Сейчас снабжение армии идет по плану, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Что касается вооружения, военной и специальной техники, то идет ритмичная поставка в рамках утвержденных <…> графиков на текущий год. Утверждены графики на последующий период —

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По словам министра, в ряде случаев работа идет даже с опережением. При возникновении каких-либо сложностей подключаются военно-промышленная комиссия и профильные институты, занимающиеся созданием и модернизацией техники. Они оперативно решают проблемы и ускоряют поставки.

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Как отметил Мантуров, к изготовлению экипировки привлекли большое количество частных предприятий. Организации также помогают выполнять заказы с соблюдением графика.

Ранее российский лидер Владимир Путин поручил нарастить объемы производства военной техники. Он подчеркнул важность не только увеличения количества, но и улучшения качества вооружения.