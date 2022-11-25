25 ноября 2022, 00:08
Графики поставок вооружения в войска утвердили в России
Глава Минпромторга Мантуров заявил об утверждении графиков поставок вооружения в войска
Графики поставок вооружения в российские войска составили на 2023 год. Сейчас снабжение армии идет по плану, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава Минпромторга Денис Мантуров.
«Что касается вооружения, военной и специальной техники, то идет ритмичная поставка в рамках утвержденных <…> графиков на текущий год. Утверждены графики на последующий период —помесячные», — сообщил он.
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По словам министра, в ряде случаев работа идет даже с опережением. При возникновении каких-либо сложностей подключаются военно-промышленная комиссия и профильные институты, занимающиеся созданием и модернизацией техники. Они оперативно решают проблемы и ускоряют поставки.
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Как отметил Мантуров, к изготовлению экипировки привлекли большое количество частных предприятий. Организации также помогают выполнять заказы с соблюдением графика.
Ранее российский лидер Владимир Путин поручил нарастить объемы производства военной техники. Он подчеркнул важность не только увеличения количества, но и улучшения качества вооружения.
Оружие
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