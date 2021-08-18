Готовность России к любой войне признали в США

Российские власти уделяют большое внимание вопросам обороны и защиты от биологического, химического и ядерного оружия, в отличие от руководства стран НАТО. Сейчас Россия готова к любой войне, а государства — участники Североатлантического альянса нет. Об этом сообщил американский журнал The National Interest.

По мнению автора статьи Чарли Гао, Россия взяла от СССР традицию работы по совершенствованию навыков противостояния различным видам вооружений. Журналист вспомнил в качестве примера наличие в аптечках АИ-4 антибактериальных и радиозащитных средств, а также антидотов.

Он подчеркнул, что российские военные постоянно отрабатывают тактику поведения при атаках разными видами оружия, а инженеры создают и поставляют в армию новую военную технику. Войска НАТО лишены подобной подготовки.

В странах альянса, подчеркнул Гао, практически нет учебных центров по работе с химическим оружием. В Соединенных Штатах транспортные средства разведки последний раз модернизировали в 2007 году, а Россия это делает регулярно. Накануне The National Interest назвал плохими новостями для НАТО ввод в эксплуатацию российской гиперзвуковой ракеты «Циркон».