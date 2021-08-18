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    18 августа 2021, 13:13

    Готовность России к любой войне признали в США

    Андрей Иванов

    Российские власти уделяют большое внимание вопросам обороны и защиты от биологического, химического и ядерного оружия, в отличие от руководства стран НАТО. Сейчас Россия готова к любой войне, а государства — участники Североатлантического альянса нет. Об этом сообщил американский журнал The National Interest.

    Готовность России к любой войне признали в США

    По мнению автора статьи Чарли Гао, Россия взяла от СССР традицию работы по совершенствованию навыков противостояния различным видам вооружений. Журналист вспомнил в качестве примера наличие в аптечках АИ-4 антибактериальных и радиозащитных средств, а также антидотов.

    Он подчеркнул, что российские военные постоянно отрабатывают тактику поведения при атаках разными видами оружия, а инженеры создают и поставляют в армию новую военную технику. Войска НАТО лишены подобной подготовки.

    В странах альянса, подчеркнул Гао, практически нет учебных центров по работе с химическим оружием. В Соединенных Штатах транспортные средства разведки последний раз модернизировали в 2007 году, а Россия это делает регулярно. Накануне The National Interest назвал плохими новостями для НАТО ввод в эксплуатацию российской гиперзвуковой ракеты «Циркон».