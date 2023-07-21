Армия 21 июля 2023, 10:48 «Госуслуги» начнут принимать заявки на IT-отсрочку от службы в осенний призыв Минцифры: прием заявок на отсрочку от службы для айтишников стартует 24 июля РИА «Новости»

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В России 24 июля начнется прием заявок на отсрочку от службы в армии для IT-специалистов. Их примут на портале «Госуслуги» и передадут Минобороны, которое примет решение в осеннюю призывную кампанию, сообщило Минцифры в своем Telegram-канале.

Айтишники смогут заполнить форму в разделе «Подача списков на отсрочку от призыва» через личный кабинет на «Госуслугах» с 24 июля по 8 августа. До 11 августа их работодатели проверят и подтвердят данные, создадут списки и отправят их в Минцифры. До конца августа собранную информацию передадут в Минобороны. Призывная комиссия примет решение об отсрочке непосредственно во время призыва — с 1 октября по 31 декабря.

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Для того чтобы получить отсрочку от армии, мужчина должен работать по трудовому договору с нормированной продолжительностью рабочего дня в аккредитованной IT-компании не меньше 11 месяцев в течение последнего года и иметь профильное высшее образование в вузе из специального перечня.

Весенняя призывная кампания 2023 года прошла с 1 апреля по 15 июля. На службу отправили 147 тысяч человек, сообщил «Царьград». Демобилизованных бойцов отпустили домой.