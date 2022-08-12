Госиспытания истребителя танков завершились в России

В России успешно прошли государственные испытания модернизированной 125-миллиметровой самоходной противотанковой пушки 2С25. Об этом РИА «Новости» рассказал первый заместитель главы госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.

«Государственные испытания уже завершены. В ближайшее время мы ожидаем присвоение этому образцу литеры „О1“, после чего машина может быть принята на вооружение», — сообщил он.

Модернизированная САУ 2С25 — это бронированная гусеничная плавающая машина с мощным артиллерийско-ракетным комплексом. В первую очередь она предназначена для подразделений ВДВ. Самоходка может одновременно преодолевать водные преграды при волнении до трех баллов и вести стрельбу, а также участвовать в боевых действиях в тропическом климате, болотистой местности, высокогорье и совершать марши на расстояние до 500 километров без дозаправки.

По огневой мощи 2С25 не уступает основным танкам типа Т-80, Т-90, а по подвижности на суше и воде находится на уровне БМД-4М и БМП-3, пояснил Артяков.

«Конкурентов у этой машины нет ни в России, ни в мире», — заметил он.