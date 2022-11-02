В Госдуме рассказали, кто может объявить конец мобилизации | 360°

Армия 02 ноября 2022, 20:13 В Госдуме рассказали, кто может объявить конец мобилизации Депутат Швыткин: только командир части может расторгнуть военный контракт РИА «Новости»

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Только командир части принимает решение о прекращении военных контрактов. Об этом заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин рассказал интернет-изданию «Подъем».

«Окончанием мобилизации является решение командира части, указ командира части, куда они попадают в список личного состава. С юридической точки зрения указ президента не нужен», — сказал он.

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В свою очередь, глава Военной коллегии адвокатов Москвы Владимир Тригнин заявил, что ждать возвращения контрактников домой пока рано. По его словам, «сейчас можно говорить только о приостановлении мероприятий по мобилизации».

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Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что нет необходимости публиковать дополнительные документы по поводу частичной мобилизации. Глава государства не будет подписывать какие-либо новые акты. Вся информация о якобы проводимых доборах людей не соответствует действительности.