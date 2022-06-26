Госдума предложила разрешить выпускникам школ служить по контракту

Выпускникам школ могут разрешить служить по контракту без срочной службы. Соответствующее предложение сделал комитет Государственной думы по обороне, написал РБК.

Предполагается, что депутаты рассмотрят 28 июня поправки к закону «О воинской обязанности и военной службе», который позволят закончившим школу россиянам заключить воинский контракт.

Если поправки вступят в силу, что контракт смогут подписать лица, подлежащие призыву на срочную службу, не зачисленные в запас, имеющие среднее образование и достигшие возраста 18 лет.

Инициаторами поправок стали депутаты Дмитрий Савельев, Анатолий Выборный, Эрнест Валеев, Андрей Картаполов и Василий Пискарев.

Ранее глава ДНР Пушилин разрешил принимать иностранцев на военную службу по контракту.