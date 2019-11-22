Госдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400

«Турция все еще может вернуться за стол переговоров. Они знают, что для этого им нужно либо уничтожить, либо вернуть, либо каким-то образом избавиться от С-400», — сказал он.

Чиновник напомнил, что из-за закупки российских ЗРК Турции грозят санкции по закону CAATSA («О противостоянии противникам Америки посредством санкций»). Представитель Госдепа отметил, что сроки введениях ограничений «не определены и не являются абсолютными».

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Он напомнил, что США ввели аналогичные санкции против китайских госструктур из-за покупки российских истребителей лишь спустя девять месяцев.

«Совершенно очевидно, что приобретение С-400 ставит под угрозу технику и функциональную совместимость систем стандарта НАТО, таких как F-35», — добавил представитель Госдепа.

Россия поставила Турции несколько дивизионов С-400 в 2019 году. Стоимость вооружений составила 2,5 миллиарда долларов.

В ответ на это США исключили Турцию из программы производства комплектующих для самолетов F-35.