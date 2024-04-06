06 апреля 2024, 08:13
Главным оружием России назвали передовые военные технологии
Полковник в отставке Матвийчук: «Цирконы» и «Кинжалы» стали главным оружием РФ
Самым мощным и угрожающим вооружением ВС России является комплекс передовых технологий, в том числе гиперзвуковое оружие. Об этом Lenta.ru заявил полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
Он подчеркнул, что российская армия нарастила мощь военно-космических и ракетных сил благодаря разработке «Цирконов» и «Кинжалов».
Реклама
«Главное оружие России — это комплекс передовых технологий, которые воплощены в нашем военном оружии», — указал эксперт.
Матвейчук также назвал главной силой армии солдат и офицеров, которые смогли доказать всему миру, что они — лучшие военные.
Ранее ВС России с помощью гиперзвуковых ракет ударили в зоне СВО по украинским объектам энергетики и системам ПВО. В Минобороны отметили, что военные проводили атаку «Кинжалами» и беспилотниками.
Позже британский аналитик Александр Меркурис назвал эти удары самой мощной атакой России за все время спецоперации. По его словам, они имели серьезные последствия для ВСУ.
Военные
Россия
Оружие
Армия
Технологии
Реклама
Реклама