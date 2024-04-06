Армия 06 апреля 2024, 08:13 Главным оружием России назвали передовые военные технологии Полковник в отставке Матвийчук: «Цирконы» и «Кинжалы» стали главным оружием РФ РИА «Новости»

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Самым мощным и угрожающим вооружением ВС России является комплекс передовых технологий, в том числе гиперзвуковое оружие. Об этом Lenta.ru заявил полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Он подчеркнул, что российская армия нарастила мощь военно-космических и ракетных сил благодаря разработке «Цирконов» и «Кинжалов».

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«Главное оружие России — это комплекс передовых технологий, которые воплощены в нашем военном оружии», — указал эксперт.

Матвейчук также назвал главной силой армии солдат и офицеров, которые смогли доказать всему миру, что они — лучшие военные.

Ранее ВС России с помощью гиперзвуковых ракет ударили в зоне СВО по украинским объектам энергетики и системам ПВО. В Минобороны отметили, что военные проводили атаку «Кинжалами» и беспилотниками.

Позже британский аналитик Александр Меркурис назвал эти удары самой мощной атакой России за все время спецоперации. По его словам, они имели серьезные последствия для ВСУ.