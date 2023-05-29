Армия 29 мая 2023, 07:28 Главный военно-морской парад страны проведут 30 июля — ТАСС ТАСС: Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге в День ВМФ Пресс-служба Кремля

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Главный военно-морской парад (ГВМП-2023) собираются провести в День Военно-морского флота (ВМФ) России, 30 июля. Планируется, что он пройдет в Кронштадте и Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники, которые близки к оборонно-промышленному комплексу и военному ведомству.

«Принято принципиальное решение о проведении ГВМП 30 июля», — заявил один из собеседников агентства. Второй подтвердил эти сведения.

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Однако никакой официальной информации по этому поводу нет. Два источника агентства в ОПК сообщали еще 5 мая о том, что подготовка к ГВМП-2023 уже началась, но на тот момент окончательного решения по мероприятию еще не приняли.

Главный военно-морской парад в День ВМФ вновь стали проводить в 2017 году. Парад кораблей делают в акваториях Большого Кронштадтского рейда и реки Невы в Санкт-Петербурге. Участие в нем принимают подлодки и корабли четырех флотов и Каспийской флотилии.

В прошлом году в Главном параде ВМФ можно было увидеть свыше 40 кораблей, подлодок, а также 42 воздушных судна и более 3500 военных. День ВМФ в России отмечают в последнее воскресенье июля.