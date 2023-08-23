Армия 23 августа 2023, 07:42 Главной проблемой ВСУ назвали нехватку личного состава Аналитик Кларк: нехватка личного состава окончится для ВСУ фатально Министерство обороны Украины

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Помощь Запада окажется бесполезной, если на Украине не останется мужчин, готовых пойти на фронт. Аналитик лондонского аналитического центра Civitas Роберт Кларк предупредил на страницах газеты The Daily Telegraph, что нехватка личного состава может стать для Вооруженных сил Украины фатальной.

Для киевского режима крайне важно, чтобы в ближайшее время армия добилась успеха в начавшемся в июне контрнаступлении, заявил специалист. Осенью в зоне проведения спецоперации начнется распутица, и обе армии встанут. Это даст преимущество российским военным, которые смогут потратить время на еще большее укрепление рубежей.

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«Если Киев не сможет преодолеть российские [оборонительные] линии сейчас, он, возможно, никогда не сможет сделать этого. Если у него не останется мужчин, которые хотят призваться на службу, Запад не сможет помочь», — сказал он.

Роберт Кларк пришел к выводу, что у российской армии намного больше возможностей пополнить личный состав. На фоне слабеющей военной помощи Украине со стороны Запада, по мнению аналитика, победа России стала еще более вероятной.

Контрнаступление ВСУ провалилось из-за того, что командование рассредоточило силы на разных участках фронта вместо того, чтобы сконцентрироваться на одном. К такому выводу пришли американские стратеги.