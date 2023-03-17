Армия 17 марта 2023, 00:43 Главком ВМФ не исключил вооружения гиперзвуковыми ракетами «Калибр» всех российских подлодок Главком ВМФ РФ Евменов сообщил о планах вооружить все подлодки ракетами «Калибр» РИА «Новости»

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Крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ» могут оснастить все российские подводные лодки, включая стратегические. Об этом главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал Николай Евменов рассказал в интервью газете «Красная Звезда».

«Испытания крылатых ракет „Калибр“ проходили на подводных лодках второго поколения. И сегодня ими могут быть вооружены практически все действующие подводные лодки», — отметил он.

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Следующим шагом будет оснащение субмарин гиперзвуковым ракетным оружием, поэтому «ни у кого не возникнет сомнений в том, что мы это сделаем», резюмировал Евменов.

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«Калибр» — это семейство российских крылатых ракет большой дальности. Они имеются в составе Черноморского и Тихоокеанского флотов.

Ранее стало известно, что гиперзвуковая ракета «Циркон» надводного базирования поступит на вооружение Военно-морского флота России уже в этом году. По словам генерального конструктора реутовского НПО машиностроения Александра Леонова, в настоящее время оформляются все необходимые для этого документы.