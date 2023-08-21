Армия 21 августа 2023, 15:17 Главком Сухопутных войск России обсудил сотрудничество с иранским коллегой Минобороны: главком Сухопутных войск Салюков встретился с главкомом Ирана Unsplash

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Главнокомандующий Сухопутными войсками ВС России Олег Салюков и его коллега из Ирана Киюмарс Хейдари договорились, что военные двух стран будут наращивать сотрудничество. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«В ходе встречи военачальников были достигнуты договоренности по дальнейшему наращиванию сотрудничества между сухопутными войсками в различных областях», — заявили в ведомстве.

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Там уточнили, что иранская делегация в ходе своего визита в Москву посетит предприятия оборонно-промышленного комплекса и военно-учебные заведения сухопутных войск.

Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе провел телефонный разговор с иранским лидером Эбрахимом Раиси. Политики говорили о развитии сотрудничества в энергетической, торговой и других областях. Также речь зашла о дальнейшей интеграции республики как полноправного члена Шанхайской организации сотрудничества и возможности работы с БРИКС.