Армия 22 августа 2023, 23:03 Глава Севастополя объяснил громкие звуки в Крыму Развожаев: в Казачьей бухте Севастополя проходят учебные стрельбы РИА «Новости»

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Учебные стрельбы флота проходят в Казачьей бухте Севастополя. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Тренировки закончатся в районе 23:00, добавил глава Севастополя. По его словам, обстановка в городе спокойная. Такие учения военнослужащих и силовиков проходят в регионе почти каждый день. Из-за работы техники в разных районах Севастополя и Крыма слышны громкие звуки.

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«В Казачьей бухте ориентировочно до 23:00 часов флот проводит учебные стрельбы», — сказано в сообщении.

Главы регионов стараются заранее предупреждать местных жителей и туристов о планируемых мероприятиях, чтобы население сохраняло спокойствие.

Громкие звуки в Севастополе прозвучали 12 августа. Развожаев сообщил, что они были связаны с тренировкой противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) Черноморского флота.