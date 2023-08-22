22 августа 2023, 23:03
Глава Севастополя объяснил громкие звуки в Крыму
Развожаев: в Казачьей бухте Севастополя проходят учебные стрельбы
Учебные стрельбы флота проходят в Казачьей бухте Севастополя. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Тренировки закончатся в районе 23:00, добавил глава Севастополя. По его словам, обстановка в городе спокойная. Такие учения военнослужащих и силовиков проходят в регионе почти каждый день. Из-за работы техники в разных районах Севастополя и Крыма слышны громкие звуки.
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«В Казачьей бухте ориентировочно до 23:00 часов флот проводит учебные стрельбы», — сказано в сообщении.
Главы регионов стараются заранее предупреждать местных жителей и туристов о планируемых мероприятиях, чтобы население сохраняло спокойствие.
Громкие звуки в Севастополе прозвучали 12 августа. Развожаев сообщил, что они были связаны с тренировкой противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) Черноморского флота.
Военные учения
Севастополь
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